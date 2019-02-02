В интернете объявили набор похитителей номеров мобильников?

В скрытой части интернета появилось объявление о подработке для сотрудников мобильных компаний. Дополнительный заработок обещается в размере 35 тысяч рублей. Такую прибавку к основной зарплате обещают для сотрудников основных операторов мобильной связи: МТС, Мегафон, Теле2, Билайн, Yota.

«Работа на постоянной основе. Постоянные своевременные выплаты», — поясняет автор объявления и дополняет: «Работа вообще не сложная все объясню и покажу».

Этот призыв появился на одном из сайтов darknete, так называемом темном интернете. Это часть всемирной сети, в которой пользователи общаются анонимно. Поэтому его облюбовали торговцы оружием, наркотиками, хакеры. Авторы подобных упомянутому выше объявлений, как правило, нанимают похитителей персональных данных из базы операторов мобильной связи.

Пока не известно, будут ли компании предпринимать какие-либо действия в связи с появившимся набором «кротов» среди их сотрудников. В адрес компаний направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Им отправлена иллюстрация, в которой указан номер мессенджера работодателя потенциальных воров номеров мобильников.