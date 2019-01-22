Под Ростовом заключённые напали на сотрудников колонии

В Каменск-Шахтинске осуждённые агрессией ответили на требование работников исправительной колонии №12 сдать запрещённые предметы. К самим заключённым физическая сила со стороны работников колонии не применялась.

Инцидент произошёл во время внепланового обыска, когда четверо осуждённых попытались передать запрещённые предметы в другие отряды. Сотрудники исправительного учреждения потребовали сдать контрабанду, после чего заключённые напали на них, передаёт РИА Новости.

"На законное требование сотрудников немедленно сдать запрещенные предметы и при попытке их изъятия четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности исправительной колонии", - сообщает о происшествии представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

На помощь коллегам пришли другие сотрудники колонии. Зачинщиков драки поместили в изолятор, а пострадавшим оказали первую помощь. Теперь в колонии пройдут дополнительные проверки.