Житель Омска уверяет, что труп в его квартиру подбросили инопланетяне

Омские полицейские обнаружили в одной из квартир города труп 53-летнего мужчины. Хозяин квартиры уверяет стражей порядка, что не совершал убийства, а труп ему подбросили инопланетяне.

"К преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне. Однако по версии следствия, хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля, причинив смерть", - рассказали о ситуации в пресс-службе управления СКР по региону.

При этом сам мужчина свою вину полностью отрицает, передаёт РенТВ. Он попытался объяснить полицейским, что тело покойного оказалось в его квартире по вине инопланетян, но такое оправдание вызвало недоверие у служителей порядка, подозреваемого взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".