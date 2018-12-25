Вынесен приговор жителю Томска, жестоко убившему студентку

Томский областной суд признал вину Александра Альтапова, которого обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве студентки. В Томске случившаяся трагедия потрясла весь город.



Александр Альтапов приговорён к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое решение 25 декабря вынес Томский областной суд, сообщает ТАСС. Также частично удовлетворен гражданский иск на 2 млн. руб. в качестве моральной компенсации для потерпевшей стороны. Адвокат Альтапова официально заявил, что не согласен с вынесенным приговором: "Мой подзащитный и я на 100% не согласны с решением суда, будем обжаловать приговор".

Альтапову было выдвинуто обвинение в изнасиловании, убийстве и обезглавливании студентки из Томска. Голову жертвы летом прошлого года нашли в ботаническом саду случайные прохожие. Ранее Александр Альтапов уже привлекался к уголовной ответственности. Он дважды отбывал наказание за преступления против собственности и половой свободы несовершеннолетнего.