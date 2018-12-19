ФСБ: в Крыму задержан участник бандформирования

В Крыму задержан участник бандформирования, организовавший на территории полуострова тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

В тайнике обнаружили 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию. Взрывчатое вещество и боеприпасы предполагалось использовать при совершении противоправных действий на территории РК.

По информации Федеральной службы безопасности, 57-летний мужчина причастен к деятельности националистического военизированного формирования "батальон им. Номана Челебиджихана", пишет ТАСС.