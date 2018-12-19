В Великобритании к длительным тюремным срокам приговорена пара неонацистов, назвавшая ребенка в честь Гитлера. Родителей признали виновными в содействии террористической деятельности.

Пару уличили в членстве в National Action, которая с 2016 года запрещена в Великобритании. Было установлено, что и после запрета группировки пара продолжила общаться с ее членами в мессенджерах.

Адам Томас (22-х лет) и его гражданская супруга, уроженка Португалии Клаудия Пататас (38 лет) являются "убежденными нацистами". И новорожденного сына назвали в честь фюрера Третьего Рейха - Адольфом.

В доме семейной пары также хранились подушки с изображением свастики, заготовки для выпечки с такой же символикой, а также оружие. Мачете, ножи и арбалеты лежали рядом с детской кроваткой.

Томас получил шесть лет и шесть месяцев тюрьмы, его супругу посадили на пять лет. Вместе с ними сроки получили еще четверо человек, входивших в ту же неонацистскую группировку.