На Украине задержали вора в законе Темо Сухумского

Темо Сухумского задержали на воровской сходке. По признанию Аброськина после оперативных мероприятий он «имел личную беседу» с вором в законе. О чем говорили не поясняется, но судя по тому, как Аброськин комментирует эту встречу, говорили ни о чем. Он зачем-то лично пригрозил отправить криминального авторитета в Грузию.

«Видели бы как он отреагировал», — похвастался Аброськин: «с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию».

«Личные встречи» с ворами в законе у представителей силовых ведомств не приветствуются. Уведомлял ли Аброськин свое ведомство о намерении провести встречу, не известно. Если судить о характере угроз в адрес Темо Сухумского, которыми похвастался Аброськин, не исключено, что первый замглавы Национальной полиции просил взятку.