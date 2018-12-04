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В Тольятти не могут найти маньяка, нападающего с ножом на девушек?
4 декабря 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Тольятти полиция третьи сутки подряд разыскивает преступника, нападающего с ножом на девушек и женщин. Первое сообщение о нападении на девушку появилось 29 ноября в соцсети. Сначала словам родных потерпевшей даже не поверили.
"В четверг в 19:30 на мою сестру около подъезда напал какой-то урод! Это было в шестом квартале на улице Революционной", - написал пользователь, не оставивший своего имени.
По данным родственника пострадавшей девушки, злоумышленник "подбежал сзади, нанес два удара ножом по спине, прорезал ей пуховик и одежду". "Замахнувшись третий раз, он поскользнулся и упал с лестницы, после чего убежал. Это молодой парень, лет 18, славянской внешности, одет в бежевую куртку, черные штаны и темную шапку. К счастью, сестра отделалась неглубокими ранами", - рассказал пользователь.
В соцсети отнеслись к этой информации скептически. Но вечером 30 ноября 20-летняя Татьяна А. получила несколько проникающих ножевых ранений груди и живота. Девушка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии, в реанимации.
В субботу, 1 декабря, пострадала 46-летняя женщина. Она тоже госпитализирована.
Тольяттинская полиция третьи сутки подряд разыскивает преступника, нападающего с ножом на женщин. По данным МВД, злоумышленник тяжело ранил двоих. Но в соцсетях утверждают, что пострадавших гораздо больше, - передает РИА Новости. Личность и мотивы злоумышленника пока не установлены. Оперативники отрабатывают сразу несколько версий. Жители Тольятти организуют народные дружины для патрулирования улиц.
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