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В столице Украины застрелен ночью иностранец
1 декабря 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 1 декабря в Киеве выстрелом в спину застрелен 39-летний иностранец. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. На месте происшествия найдена пуля. Его друг рассказал о произошедшем.
По словам мужчины, они только вышли из кафе. Иностранец вышел первым, свидетель задержался. Потом он увидел, что его друг беседует с двумя незнакомцами. После того, как друзья стали уходить, прозвучали выстрелы. Врачи приехавшей "скорой" констатировали смерть гостя Киева. Его гражданство не уточняется. Возбуждено уголовное дело.
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