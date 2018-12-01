В столице Украины застрелен ночью иностранец

В ночь на 1 декабря в Киеве выстрелом в спину застрелен 39-летний иностранец. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. На месте происшествия найдена пуля. Его друг рассказал о произошедшем.

По словам мужчины, они только вышли из кафе. Иностранец вышел первым, свидетель задержался. Потом он увидел, что его друг беседует с двумя незнакомцами. После того, как друзья стали уходить, прозвучали выстрелы. Врачи приехавшей "скорой" констатировали смерть гостя Киева. Его гражданство не уточняется. Возбуждено уголовное дело.