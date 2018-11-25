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Заслуженная артистка Дагестана получила огнестрельное ранение в Махачкале

25 ноября 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Заслуженная артистка Дагестана получила огнестрельное ранение в Махачкале
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Заслуженная артистка Дагестана, певица Машидат Омарасхабова госпитализирована ночью с огнестрельным ранением в Махачкале, сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД.

Вооруженное нападение на Омарасхабову было совершено около ее дома на проспекте Имама Шамиля. Был произведен один выстрел из пистолета, у певицы ранение брюшной полости, была проведена срочная операция, сейчас у Омарасхабовой стабильное состояние.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

 
 
 
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Публикация от Машидат Омарасхабова (@mashidat_official)23 Ноя 2018 в 12:49 PST

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