Заслуженная артистка Дагестана получила огнестрельное ранение в Махачкале

Заслуженная артистка Дагестана, певица Машидат Омарасхабова госпитализирована ночью с огнестрельным ранением в Махачкале, сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД.

Вооруженное нападение на Омарасхабову было совершено около ее дома на проспекте Имама Шамиля. Был произведен один выстрел из пистолета, у певицы ранение брюшной полости, была проведена срочная операция, сейчас у Омарасхабовой стабильное состояние.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.