В Кирове пьяный водитель сбил двух человек. Погибла девочка

В Кирове пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил женщину с ребенком на переходе. 10-летняя девочка скончалась на месте, ее мать находится в больнице. Виновник пытался скрыться, но ему это не удалось.

28-летний водитель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трагедия произошла сегодня вечером в субботу на Московской улице города. Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.