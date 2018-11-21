Ставрополец открыл стрельбу из ружья по полицейским в Центральном парке

Прошлой ночью вооруженный охотничьим ружьем 47-летний нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Центральном парке Ставрополя. Когда на место прибыли полицейские, стрелок открыл огонь и по ним.

Сотрудники полиции сделали предупредительные выстрелы, затем открыли ответный огонь. Мужчину ранили, он задержан.

За некоторое время до этого нарушитель покоя поругался с охранником парка и угрожал ему ружьем. Потом мужчина бесцельно стрелял по зданию местного отделения МВД, после чего убежал в парк.

Теперь время работы парка ограничено с 10 до 23 часов. Ранее он был открыт круглые сутки.