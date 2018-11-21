В Краснодаре против мужчины, выбросившего из окна кошек, возбуждено дело

Инцидент произошел утром 8 ноября во дворе многоэтажного дома по улице Ставропольской в Краснодаре. Местные жители увидели, что какой-то мужчина выбрасывает с балкона кошек, и вызвали полицию. Более 10 кошек выбросили с балкона 4 этажа в Краснодаре

Пенсионер выбросил из окна четвертого этажа 22 кошки, но вину не признает. Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Квартира, из которой он выбросил кошек, принадлежит его жене, которая является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве и находится в следственном изоляторе, передает "Кубанские новости".

15 животных пострадали, некоторые теперь инвалиды, в настоящий момент кошки находятся у зоозащитников и в ветеринарном приюте, некоторых котов не нашли.