//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
- Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
- Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Криминал 13+
В Краснодаре против мужчины, выбросившего из окна кошек, возбуждено дело
21 ноября 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Инцидент произошел утром 8 ноября во дворе многоэтажного дома по улице Ставропольской в Краснодаре. Местные жители увидели, что какой-то мужчина выбрасывает с балкона кошек, и вызвали полицию.
Пенсионер выбросил из окна четвертого этажа 22 кошки, но вину не признает. Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.
Квартира, из которой он выбросил кошек, принадлежит его жене, которая является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве и находится в следственном изоляторе, передает "Кубанские новости".
15 животных пострадали, некоторые теперь инвалиды, в настоящий момент кошки находятся у зоозащитников и в ветеринарном приюте, некоторых котов не нашли.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
//В мире
//В мире
Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией
//Новости МирТесен
//В мире
Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине
Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
В Севастополе депутат предложил замгубернатора четвертовать себя на площади
Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
//Общество
В Симферополе пошутили по поводу "проседания" Крымского моста
//Новости СМИ2
//Наука
Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
//В мире
//live
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»
//Общество
Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара
//Наука
Астрономы предупреждают: на Млечном Пути может произойти мощный взрыв
//Общество
//В мире
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди
//Общество
Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров
Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Общество
//Общество
//В мире
Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола
//Общество
В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна