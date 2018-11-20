//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова
- Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор
- Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым
- Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Криминал 13+
Бывшего пожизненно осужденного в Уфе задержали за новое преступление
20 ноября 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о нападении на 56-летнего местного жителя. В ходе бытовой ссоры пострадавшего ударили в живот ножом.
Как оказалось, фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью стал житель Башкирии, ранее освобожденный от пожизненного заключения по УДО (условно-досрочное).
Известно, что бывший зэк Анвар Масалимов вместе со своим 56-летним приятелем и его супругой распивали спиртные напитки дома у 63-летнего экс-заключенного, передает РИА Новости.
Во время застолья у них завязался конфликт, в ходе которого один из собутыльников ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали. Над делом в настоящий момент работают следователи.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине
//Новости СМИ2
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта
//Общество
Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания
Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка
//Спорт
Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией
//Новости партнеров
//Общество
В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой
//Здоровье
//Политика
В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол
//Общество
Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?
//Общество
На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола
//Общество
Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%
//Новости СМИ2
//В мире
США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них
//Общество
Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов
//Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны
Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Политика
МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России
//Общество
Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего
Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом
//Общество
Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов
//Общество
Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса
Настя Ивлеева и ее "мужские 15 сантиметров" получили престижную премию
Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали
Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов
//Общество
//Здоровье
Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга
//В мире
МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола
//Наука
Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами
//Общество
В сети обсуждают, как глава Карелии дал совет женщине с маленькими детьми
Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"
//Общество
В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россия взяла 4 "золота"