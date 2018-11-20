Бывшего пожизненно осужденного в Уфе задержали за новое преступление

В Отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о нападении на 56-летнего местного жителя. В ходе бытовой ссоры пострадавшего ударили в живот ножом.

Как оказалось, фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью стал житель Башкирии, ранее освобожденный от пожизненного заключения по УДО (условно-досрочное).

Известно, что бывший зэк Анвар Масалимов вместе со своим 56-летним приятелем и его супругой распивали спиртные напитки дома у 63-летнего экс-заключенного, передает РИА Новости.

Во время застолья у них завязался конфликт, в ходе которого один из собутыльников ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали. Над делом в настоящий момент работают следователи.