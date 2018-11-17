В Петербурге на 2 месяца арестован подросток, который поджег свою подругу

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 15-летнего подростка по подозрению в поджоге своей подруги - девочки-школьницы. Инцидент произошел в ночь на 15 ноября.

Подростки устроили в квартире вечеринку, в ходе которой 14-летнюю подругу подростка облили горючей жидкостью и подожгли. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга 16 ноября задержали подозреваемого в поджоге девочки.

Защита подростка ходатайствовала о его передаче под присмотр родственников. Но, как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подросток будет находится под арестом два месяца, до 14 января 2019 года.

Пострадавшую девочки сами же подростки отнесли на станцию неотложной помощи и оставили у входа. Медики обнаружили ее в тяжелом состоянии. Они диагностировали у нее 50%-й ожог тела. Пострадавшая рассказала медикам о произошедшем, и те обратились в полицию Калининского района.