В Ивановской области завели уголовное дело о создании «карцера» в детском лагере
9 ноября 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Ивановской области задержана экс-директор детского оздоровительного лагеря по подозрению в создании "карцера" для воспитанников. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следователей, летом 2018 года женщина организовала в жилом корпусе специальную комнату без окон, где неоднократно запирала детей на срок от нескольких часов до нескольких суток.
В настоящее время потерпевшими признаны восемь школьников в возрасте от 9 до 13 лет. По данным правоохранительных органов, их "заключали" в специально организованную комнату за "провинности".
На данный момент в отношении бывшего директора детского оздоровительного учреждения возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря.
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