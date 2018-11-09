В Ивановской области завели уголовное дело о создании «карцера» в детском лагере

В Ивановской области задержана экс-директор детского оздоровительного лагеря по подозрению в создании "карцера" для воспитанников. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следователей, летом 2018 года женщина организовала в жилом корпусе специальную комнату без окон, где неоднократно запирала детей на срок от нескольких часов до нескольких суток.

В настоящее время потерпевшими признаны восемь школьников в возрасте от 9 до 13 лет. По данным правоохранительных органов, их "заключали" в специально организованную комнату за "провинности".

На данный момент в отношении бывшего директора детского оздоровительного учреждения возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря.