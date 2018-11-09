МВД направило в суд уголовное дело в отношении участников международного преступного сообщества под наименованием «ХимПром». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования установлено, что преступное сообщество было создано не позднее декабря 2015 года и действовало до декабря 2016-го, когда его деятельность пресекли правоохранители. К незаконному бизнесу «ХимПрома» имели отношение 21 уроженец одного из государств ближнего зарубежья и один гражданин России.

Запрещенные вещества производились в трех лабораториях, оборудованных в арендованных коттеджах на территории Московской области, откуда по мере изготовления доставлялись на автомобилях крупными оптовыми партиями в различные регионы РФ. Сбыт и распределение продукции между участниками сообщества происходили «бесконтактным» способом через тайники. Координация их действий осуществлялась через интернет, а также с помощью мессенджеров.

В результате проведенных полицией мероприятий активные участники и руководители структурных подразделений «ХимПрома» были задержаны. Из незаконного оборота изъяли более 9 тонн прекурсоров, 800 килограммов средств синтетического происхождения, а также оборудование, используемое для их производства. Обвиняемым инкриминировано совершение 30 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 210, 228.1, 327 УК РФ.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, расследование данного уголовного дела велось около двух лет и представляло исключительную сложность в связи с высокой законспирированностью организации и международным характером противоправной деятельности участников. В настоящий момент полиция предъявила обвинение трем руководителям структурных подразделений и 19 активным участникам «ХимПрома». Уголовное дело передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.