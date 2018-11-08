Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве матери и ребенка

Тела женщины и ее 12-летнего сына были найдены вчера в квартире на севере Москвы. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений. Тела обнаружила мать убитой, приехавшая навестить родственников.

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в двойном убийстве сожителя женщины, жителя Владимирской области. Однако выяснилось, что к убийству на улице Софьи Ковалевской он непричастен, у него "железное" алиби.

Новый задержанный имеет 2 судимости за совершение тяжких преступлений. Известно также, что он москвич, живет в Московской области, скоро его доставят на допрос. При обыске в его квартире была найдена одежда убитых, передает РИА Новости.

Каковы могли быть его мотивы, пока неизвестно.