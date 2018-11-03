В Москве задержали угонщиков, когда они грузили авто на эвакуатор

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Новой Москвы четырех мужчин, пытавшихся погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор. Автомобиль несколько месяцев числился в угоне.

Мужчины сообщили правоохранителям, что купили Kia Rio, но документально это подтвердить не смогли. На место вызвали следственно-оперативную группу, сообщает РИА Новости. Задержанные переданы сотрудникам полиции.