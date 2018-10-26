ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность глубоко законспирированной ячейки ИГ (организация запрещена в России) в Московском регионе, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Задержаны шестеро боевиков, готовивших взрывы в Москве. У подозреваемых изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных бомб и денежные средства. Террористическую ячейку финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». Руководство боевиков осуществлялось эмиссарами в Сирии — выходцами из Центрально-Азиатского региона. Члены ячейки применяли повышенные меры конспирации.

Возбуждено уголовное дело.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.