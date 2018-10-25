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Вор с пистолетом и в маске ограбил экс-главу таможни Андрея Бельянинова
25 октября 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Грабитель в маске и с пистолетом ворвался в дом экс-главы Федеральной таможенной службы в Новой Москве. В коттедже находились муж и жена Бельяниновы. Вор, выстрелив в пол, приказал им отдать всю имевшуюся у них наличность.
Мужчина угрожал при этом убить жену. Похищены 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и около 30 коллекционных золотых монет. Ограбление было совершено вчера вечером, сообщает ТАСС.
Бельянинов является действительным государственным советником таможенной службы России, с 1 декабря 2017 года он стал главой правления Евразийского банка развития.
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