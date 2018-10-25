Главу антикоррупционной комиссии в Крыму поймали на взятке
25 октября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Главу антикоррупционной комиссии Общественной палаты Севастополя Анатолия Лаврика подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.
Подозреваемый был задержан при получении 80 тысяч рублей. В такую сумму член Общественной палаты оценил свои услуги по улучшению условий содержания находящегося в СИЗО гражданина.
Расследование уголовного дела продолжается, в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, сообщила пресс-служба СК РФ на своей страничке в социальной сети Twitter.
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