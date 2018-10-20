Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Полицейские обследуют территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в политехническом колледже, предположительно, тренировался взрывать. Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

По словам местных жителей, несколько недель назад с этого места были слышны взрывы. Здесь были найдены остатки разорвавшегося СВУ, аналогичные тем, что обнаружили в учебном заведении после трагедии. Здесь же Росляков сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

В Сети опубликовано видео, на котором показано место, где студент проверял взрывные устройства.