Стрелок из Керчи очень хотел отомстить одногруппникам - подруга

Подруга стрелка из Керчи, который устроил взрыв и открыл огонь по студентам и преподавателям, рассказала о его желании отомстить своим одногруппникам. По словам девушки, они часто над ним издевались. Песков заявил об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи

Владислав рассказывал девушке, что не получается найти контакт с окружающими, он часто конфликтовал. Совсем молодой человек перестал доверять людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все, сообщила подруга в беседе с RT.

Росляков говорил ей, что жаждет мщения, что из-за этого "не хочет жить". Девушка также сообщила, что после того, как они перестали общаться, Росляков добавил её в чёрный список.

Кроме того, девушка рассказала, что напавший на колледж в Керчи увлекался стрельбой, как и она.