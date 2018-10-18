Стрелок из Керчи очень хотел отомстить одногруппникам - подруга
18 октября 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Подруга стрелка из Керчи, который устроил взрыв и открыл огонь по студентам и преподавателям, рассказала о его желании отомстить своим одногруппникам. По словам девушки, они часто над ним издевались.
Владислав рассказывал девушке, что не получается найти контакт с окружающими, он часто конфликтовал. Совсем молодой человек перестал доверять людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все, сообщила подруга в беседе с RT.
Росляков говорил ей, что жаждет мщения, что из-за этого "не хочет жить". Девушка также сообщила, что после того, как они перестали общаться, Росляков добавил её в чёрный список.
Кроме того, девушка рассказала, что напавший на колледж в Керчи увлекался стрельбой, как и она.
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