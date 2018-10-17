СМИ: Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин во время серии очных ставок по делу о нападении на людей признал, что оскорблял избитого им сотрудника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Павел Мамаев извинился и предложил примирение

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Это может ухудшить ситуацию, в которой оказался спортсмен. Также, по сведениям Mash, в деле появился отягчающий фактор - "группа лиц". По этому уголовному делу арестованы 4 человека, в том числе, Кокорин с его младшим братом, Павел Мамаев и ещё один участник конфликтов, которые устроили футболисты.