Павел Мамаев извинился и предложил примирение
16 октября 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение. Чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не имеет претензий к Мамаеву.
Двум другим потерпевшим, Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку, Мамаев принес извинения и предложил возместить физический и моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали футболисту руки, сообщает РИА Новости. Защита рассчитывает на смягчение квалификации действий Мамаева.
О результатах следственных действий с участием Александра Кокорина пока неизвестно.
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