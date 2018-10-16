Павел Мамаев извинился и предложил примирение

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение. Чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не имеет претензий к Мамаеву. В "Бутырке" проходят очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими

Двум другим потерпевшим, Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку, Мамаев принес извинения и предложил возместить физический и моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали футболисту руки, сообщает РИА Новости. Защита рассчитывает на смягчение квалификации действий Мамаева.

О результатах следственных действий с участием Александра Кокорина пока неизвестно.