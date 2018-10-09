Возбуждено дело о хищении 188 млн рублей, выделенных институту Минобороны

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны.

В 2012-2013 годах институт перечислил эти средства субподрядчику ООО "Радиострой". Работы выполнены не были, деньги не возвращены. По данным следствия, сотрудники института не приняли меры по возврату авансов по банковским гарантиям, их взыскание поэтому невозможно.