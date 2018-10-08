Министр спорта России прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что инцидент с возможным участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в драке в одном из московских кафе бросит тень на весь российский футбол. Появилось видео избиения чиновника компанией Кокорина и Мамаева

По его словам, в инциденте еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов, однако в данной ситуации не должно быть смягчающих обстоятельств. Колобков назвал действия футболистов неспортивным поведением. Он надеется, что владельцы клубов, которые футболисты представляют, сделают необходимые выводы. "Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут", - добавил министр.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин сегодня утром устроили драку в одной из кофеен на северо-западе Москвы. Пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.