В Коми убили дедушку и двух его внуков

Сегодня утром в частном доме в поселке Кожве Печорского района нашли тела пожилого мужчины и двух его внуков - мальчика и девочки. Подозрения пали на 38-летнего сожителя матери погибших детей и его приятеля.

Мальчику было 14 лет, девочке - 12. Как рассказывают местные жители, в доме накануне было шумное застолье, 54-летний мужчина пытался остановить расшумевшихся гостей. Очевидцы говорят, что видели в доме какую-то женщину, но она смогла скрыться.

Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.