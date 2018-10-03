В Ленинградской области задержаны подозреваемые в каннибализме мужчина и девочка

Сегодня утром в доме на улице Железнодорожной в деревне Новинка было найдено тело мужчины с отрубленной головой и руками. По подозрению в жестокой расправе задержан мужчина и 12-летняя девочка.

Каннибалы вырезали куски плоти из груди и живота убитого, положили их на сковороду, а голову затолкали в печку, сообщает РИА Новости. Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна дома барачного типа выбираются взрослый человек и ребёнок. Раньше они слышали, как временные постояльцы часто ругались с хозяином жилья.