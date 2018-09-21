Следственный комитет опубликовал видео с допросом "петрозаводского маньяка"
21 сентября 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
СК опубликовал видео допроса 28-летнего жителя Петрозаводска, который подозревается в убийстве двух девушек. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены 19 и 20 сентября в разных районах города.
В процессе допроса следователь спросил подозреваемого, что послужило причиной для убийства. Мужчина дал довольно странный ответ: "Ничего".
Мужчина безработный, был ранее судим, освободился из колонии 2 года назад. Помимо этих двух преступлений, мужчине инкриминируют еще одно убийство.
Вечером 19 сентября 28-летний подозреваемый с ножом напал на 20-летнюю девушку-студентку медицинского колледжа у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность".
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