Тельмана Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заподозрили в организации похищения и избиения певца Авраама Руссо в 2004 году. Основанием стало недавнее заявление артиста.

Авраам Руссо в 4:30 утра 17 сентября 2018 года подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о том, что в 2004 году его похитили в центре Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ».

По предварительной версии, план похищения разработал экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Дело возбуждено на основании рапорта, подписанного за два часа до заявления певца.

По данным следствия, 14 лет назад Исмаилов в качестве заказчика обратился за помощью к своему племяннику, экс-гендиректору ресторана «Прага» Зауру Марданову.

Потому бывший гендиректор «Праги» и акционер холдинга АСТ, владевшего Черкизовским рынком, Заур Марданов у себя дома в шесть часов утра был задержан оперативниками.

Предполагается, что Исмаилов хотел склонить Руссо к сотрудничеству на невыгодных для артиста условиях и пригласил певца на ужин в «Прагу», где в кабинете Исмаилова певец и был избит.

Адвокаты экс-владельца рынка считают, что заявлять о преступлении через 14 лет, как минимум, нелогично. Ведь расследование дела о покушении на жизнь Руссо было начато еще в 2006 году.

Напомним, Исмаилов был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. Его брат Рафик Исмаилов находится под арестом в России. Еще один брат Исмаилова Вагиф скрывается за границей.