//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Надежду Бабкину подвергли критике за новый образ и "застывшее" лицо
- Петросян оставит Степаненко без воды?
- Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят
- Алла Пугачева и Максим Галкин сделали близнецам необычный подарок на пятилетие
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Криминал 13+
Тельмана Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо
18 сентября 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заподозрили в организации похищения и избиения певца Авраама Руссо в 2004 году. Основанием стало недавнее заявление артиста.
Авраам Руссо в 4:30 утра 17 сентября 2018 года подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о том, что в 2004 году его похитили в центре Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ».
По предварительной версии, план похищения разработал экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Дело возбуждено на основании рапорта, подписанного за два часа до заявления певца.
По данным следствия, 14 лет назад Исмаилов в качестве заказчика обратился за помощью к своему племяннику, экс-гендиректору ресторана «Прага» Зауру Марданову.
Потому бывший гендиректор «Праги» и акционер холдинга АСТ, владевшего Черкизовским рынком, Заур Марданов у себя дома в шесть часов утра был задержан оперативниками.
Предполагается, что Исмаилов хотел склонить Руссо к сотрудничеству на невыгодных для артиста условиях и пригласил певца на ужин в «Прагу», где в кабинете Исмаилова певец и был избит.
Адвокаты экс-владельца рынка считают, что заявлять о преступлении через 14 лет, как минимум, нелогично. Ведь расследование дела о покушении на жизнь Руссо было начато еще в 2006 году.
Напомним, Исмаилов был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. Его брат Рафик Исмаилов находится под арестом в России. Еще один брат Исмаилова Вагиф скрывается за границей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20
//В мире
Минобороны: российский Ил-20 был сбит в Сирии по вине Израиля
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Посол Израиля в Москве вызван в Министерство иностранных дел
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Теннисистка Мария Шарапова может завершить карьеру в следующем году
//Общество
СБУ проводит карательные операции в прифронтовых территориях
//Новости партнеров
//В мире
Видео: бывший сотрудник СБУ рассказал властям ДНР о подготовке терактов
//В мире
//Общество
23-летняя российская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
//В мире
//Новости СМИ2
Эксперт считает, что необходимо пересмотреть льготы для нефтяников
//Общество
Общество созидания против общества потребления
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Экономист заявил, что «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан
Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят
//Криминал
//В мире
Джабаров: Современная дипломатия потеряла культуру
//В мире
//В мире
Эксперт: Россияне не будут ездить в Солсбери после Петрова и Боширова
Алла Пугачева и Максим Галкин сделали близнецам необычный подарок на пятилетие
//Общество
//Общество
//В мире
Китай намерен принять ответные на решение США о новых пошлинах
//В мире
Франция отрицает причастность к исчезновению самолета Ил-20 в Сирии
//Общество
Военнослужащих армии ДНР возмутили откровения военкора Пегова