СК: старинный клад пропал по дороге в Москву

При транспортировке из Курска в Москву похитили клад золотых монет стоимостью 3,5 млн руб. Когда в столице открыли опечатанную коробку, то обнаружили там только гаечные ключи и степлер.

Клад нашел житель Курска под старыми деревянными полами своего дома, когда делал ремонт. 260 монет конца XlX — начала XX века у него забрали сотрудники полиции, а потом их по судебному решению отправили в Гохран России в Москву.

Возбуждено уголовное дело.