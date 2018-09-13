СК: старинный клад пропал по дороге в Москву
13 сентября 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
При транспортировке из Курска в Москву похитили клад золотых монет стоимостью 3,5 млн руб. Когда в столице открыли опечатанную коробку, то обнаружили там только гаечные ключи и степлер.
Клад нашел житель Курска под старыми деревянными полами своего дома, когда делал ремонт. 260 монет конца XlX — начала XX века у него забрали сотрудники полиции, а потом их по судебному решению отправили в Гохран России в Москву.
Возбуждено уголовное дело.
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