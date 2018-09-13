В Петербурге узбечка пыталась продать своего ребенка

В Петербурге задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в продаже своего новорожденного сына. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. За малыша женщина хотела получить 280 тысяч рублей.

«Сделку» по продаже малыша должны были провести вечером в среду, 12 сентября, у дома №12/2 по улице Кораблестроителей. Продавать новорожденного решилась 28-летняя мать, а «покупателем» выступил сотрудник полиции. Женщина задержана, малыша отправили в больницу, сейчас его здоровьем занимаются врачи.