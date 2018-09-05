В Удмуртии рецидивисту стало скучно и он взял в заложники мальчика

В Удмуртии рецидивист, который до этого провел за решеткой 32 года, взял в заложники восьмилетнего школьника. Происшествие случилось вчера в Воткинске, сообщается на сайте Следственного управления СК.

Мужчина попросил ребенка донести сумки, после чего несколько часов не выпускал мальчика из квартиры, угрожая убийством. Свое поведение он объяснил скукой.

Школьник смог позвонить и сообщить о происходящем своей матери, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК России "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего". Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.