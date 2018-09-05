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В Удмуртии рецидивисту стало скучно и он взял в заложники мальчика
5 сентября 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Удмуртии рецидивист, который до этого провел за решеткой 32 года, взял в заложники восьмилетнего школьника. Происшествие случилось вчера в Воткинске, сообщается на сайте Следственного управления СК.
Мужчина попросил ребенка донести сумки, после чего несколько часов не выпускал мальчика из квартиры, угрожая убийством. Свое поведение он объяснил скукой.
Школьник смог позвонить и сообщить о происходящем своей матери, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК России "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего". Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.
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