В одной из квартир Москвы найден умерший 8 лет назад мужчина

Останки мужчины, который скончался около восьми лет назад, нашли в квартире на западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются личность погибшего, причина смерти, а также обстоятельства, при которых это произошло.

Скелет был обнаружен в одной из квартир жилого дома по улице Кременчугская, на территории района Фили-Давыдково в ЗАО, вечером 28 августа.