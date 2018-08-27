Заключенные напали на сотрудников колониии в Волгоградской области

Заключенные колонии общего режима в городе Волжский Волгоградской области напали на сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, несколько заключенных под покровом ночи направились к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха, где ожидали у забора запрещенную "передачку".

Однако данное "мероприятие" было сорвано: осужденных заметил сотрудник охраны, вызвав по рации подмогу. С таким развитием ситуации зеки оказались несогласны и набросились на охранников.

По факту произошедшего инцидента правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы".

Трое сотрудников УФСИН получили травмы и ушибы различной степени тяжести. В их отношении также проводится служебная проверка на предмет превышения должностных полномочий.