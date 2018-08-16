На востоке Москвы мужчина расстрелял двух человек и покончил с собой

Утром 16 августа на востоке Москвы мужчина расстрелял семью в квартире по улице Хабаровской, после чего свел счеты с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Стрельба на улице Хабаровской закончилась смертью двух человек. Как стало известно журналистам, женщина с родителями ранним утром приехала в квартиру супруга, с которым поругалась днем ранее.

Увидев на пороге родственников, жилец квартиры из ружья выстрелил сначала в тещу, а затем и в тестя. Женщина скончалась на месте, ее муж был госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в главном управлении СК РФ по Москве.