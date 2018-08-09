"Cкорая помощь" два дня ехала на вызов к женщине с инсультом

Как сообщает Следственный комитет, уголовное дело возбуждено после сообщений о том, что машина скорой помощи два дня ехала в деревню Черногубово Тверской области на вызов к женщине с инсультом.

Как рассказал супруг заболевшей, после сильной грозы у жены стала сильно болеть голова, начался озноб. После звонка в "неотложку" ей посоветовали принять успокоительное и анальгин. После неоднократных вызовов медики через два дня все-таки доехали до деревни, врач проверила давление, сняла кардиограмму, вколола несколько кубиков магнезии и порекомендовала на следующий день обратиться к терапевту. Но жительнице Черногубово стало хуже. Мужу пришлось самому везти ее в больницу, поскольку врачи больше приезжать не соизволили. "Какого черта вы звоните нам?" - так отреагировали в диспетчерской скорой помощи на новый вызов.

В больнице женщине поставили диагноз - инсульт.