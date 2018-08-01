Правозащитник считает странным убийство журналистов в ЦАР

Старший исследователь по Африке международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Льюис Мадж сообщил, что убийство журналистов из России в ЦАР произошло в районе, который считается безопасным. Личности убитых в ЦАР журналистов установлены

Мадж отметил, что в районе убийства вооруженные группировки особой активности не проявляют. Правозащитники часто ездят по этой дороге с «минимальными мерами безопасности». Как добавил правозащитник РИА Новости, "власти ЦАР должны сотрудничать с посольством России и миссией ООН для обеспечения незамедлительного проведения расследования".

Режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прилетели в Африку для съемок документального фильма, спонсируемого «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. Руководство организации уже выразило глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам погибших журналистов.