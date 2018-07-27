//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Стало известно условие окончательной потери Украиной восставшего Донбасса
2

Из Одессы уезжают люди. Уезжают навсегда...
3

Обнародованы данные о срыве Москвой операции по захвату Крыма флотом НАТО
4

Стал известен прогноз о сдаче Киевом Херсона РФ и организации «второго Донбасса»
5

Обнародованы детали предъявленного Порошенко ультиматума США по Донбассу

//Криминал 13+

В Подмосковье священник убил жену. Не хотел разводиться

27 июля 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье священник убил жену. Не хотел разводиться
pixabay.com

Иерей Николо-Угрешского монастыря Дионисий убил свою супругу. Он вывез ее в лесополосу и нанес ей семь ножевых ранений. Тревогу подняла мать пропавшей. Последнее СМС дочери было: "Он меня куда-то везет".

Постоянные ссоры в семье довели до того, что жена священника Анна потребовала развода. Для Дионисия развод и развенчание означали крах его церковной карьере.

Полицейские задержали священнослужителя и он во всем сознался.

Как рассказал "МК" одноклассник Дениса (Дионисия), родом он с Украины, учился в школе в Краматорске. На том, чтобы он стал священником, настояли родители. Семья переехала в Москву, где парень поступил в духовную семинарию.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Владимир Путин отметил одно из основных достоинств Трампа

Владимир Путин отметил одно из основных достоинств Трампа

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными. И рассказал, что считает большим плюсом американского президента.

//Политика

В Госдуме заявления Киева об отказе от импорта газа назвали голословными

В Госдуме заявления Киева об отказе от импорта газа назвали голословными

Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, считает, что призыв украинских властей отказаться от импорта газа – это просто голословное заявление и пустые слова.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Журналист назвал условие начала тоннельной войны в Донбассе

Журналист назвал условие начала тоннельной войны в Донбассе

В интернете опубликовано видео, сделанное в подземных тоннелях, которые вырыли бойцы ополчения Донецкой народной республики. Данный репортаж подготовил российский военный корреспондент Александр Сладков.

//В мире

Мария Бутина назвала две возможные причины своего ареста

Мария Бутина назвала две возможные причины своего ареста

Гражданка России Мария Бутина назвала сотрудникам российского посольства в США две возможные причины своего ареста. Женщина была задержана за незарегистрированную деятельность в качестве агента.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Китайские эксперты изучат экологическую ситуацию на Байкале

Китайские эксперты изучат экологическую ситуацию на Байкале

В экспедицию по озеру Байкал отправилась делегация Нанкинского университета из Китая. Экспедиция будет длиться 16 дней. За это время участники смогут побывать на Малом море, острове Ольхон и в других местах.

//Шоу-бизнес

"Дому-2" грозит закрытие?

"Дому-2" грозит закрытие?

В Сети появилась информация о том, что нашумевший телепроект «Дом-2» скоро закроют. Вместо «лобного места» собираются возвести остановку для скоростного трамвая.

//Шоу-бизнес

Бузова публично поссорилась с участником "Дома-2"

Бузова публично поссорилась с участником "Дома-2"

Известная телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова давно находится в статусе «завидной невесты». Участнику скандального телешоу Роману Гриценко Ольга неоднократно давала шанс, но он не смог оправдать её ожидания.

//Спорт

Станислав Черчесов подписал новый контракт со сборной России на 2 года

Станислав Черчесов подписал новый контракт со сборной России на 2 года

Станислав Черчесов подписал новый контракт со сборной России на два года с возможностью продления на аналогичный срок. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

//live

«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, заявил президент этой южноамериканской страны Ленин Морено. О грядущей судьбе Ассанжа размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО...

//Криминал

В Подмосковье священник убил жену. Не хотел разводиться

В Подмосковье священник убил жену. Не хотел разводиться

Иерей Николо-Угрешского монастыря Дионисий убил свою супругу. Он вывез ее в лесополосу и нанес ей семь ножевых ранений. Тревогу подняла мать пропавшей. Последнее СМС дочери было: "Он меня куда-то везет".

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова оказалась под капельницей

Ольга Бузова оказалась под капельницей

У Ольги Бузовой в жизни сейчас довольно сложный период. Недавно она попала в ДТП, появились слухи о возможном закрытии "Дома-2", у певицы много выступлений. Все это не может не сказаться на здоровье.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: волна ДТП

Горячий ТОП региональных новостей: волна ДТП

На повестке дня уходящей неделе серьезное ДТП под Конаково, два - в Новосибирске, обсуждение пенсионного возраста на Камчатке, высокая пожарная опасность в Кировской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе событий.

//Криминал

Опубликовано видео нападения на полицейского в Москве

Опубликовано видео нападения на полицейского в Москве

В Интернете размещена видеозапись нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Преступник бьет полицейского несколько раз ножом и убегает с места происшествия. Нападение было совершено недалеко от посольства Словакии.

//Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал о своих "проблемах" со здоровьем

Илья Резник рассказал о своих "проблемах" со здоровьем

Сегодня ряд СМИ распространили новость о том, что 80-летний Илья Резник попал в больницу. Эти сведения стали неожиданностью для самого поэта. Он в данный момент находится на отдыхе в Крыму вместе с супругой и друзьями.

//В мире

Зачем Киеву нужен миф о "российской агрессии"

Зачем Киеву нужен миф о "российской агрессии"

Киев распространяет "миф о российской агрессии" для оправдания отсутствия достижений украинских силовиков в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

//В мире

Соединенные Штаты оказались самой опасной страной для родов

Соединенные Штаты оказались самой опасной страной для родов

США являются «самым опасным местом для родов в развитом мире», сделали вывод журналисты американской газеты USA Today на основе четырехлетнего расследования в родильных отделениях национальных больниц.

//В мире

Видео, как питбуль напугал бригаду рабочих

Видео, как питбуль напугал бригаду рабочих

В интернете недавно был опубликован ролик, в котором один питбуль до смерти напугал несколько взрослых мужчин и обратил их в бегство. Забавное видео набирает популярность в Сети.

//В мире

Власти Германии выплатят фермеру более 700 тысяч евро за находку на его земле

Власти Германии выплатят фермеру более 700 тысяч евро за находку на его земле

Немецкий фермер получит 773 тысячи евро за часть античной скульптуры - голову лошади, которую археологи обнаружили на его поле. Ценная находка датируется 1 веком до нашей эры.

//Новости СМИ2

//Политика

В Финляндии россиян хотят депортировать из-за крымских паспортов

В Финляндии россиян хотят депортировать из-за крымских паспортов

Семья с двумя детьми в конце июня получила уведомление от миграционной службы Финляндии, что их паспорта "являются недействительными, так как были выданы в Крыму". При этом они уже год живут в этой стране.

//Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен показала себя в купальнике

Елена Кондулайнен показала себя в купальнике

Актриса Елена Кондулайнен, которой в этом году исполнилось 60 лет, продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Она опубликовала свое фото на фоне озера Иссык-Куль. На ней модный двухцветный купальник.

//Криминал

Мужчина совершил нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве

Мужчина совершил нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве

Сегодня днем неизвестный мужчина напал в центре Москвы на полицейского и ударил его ножом в грудь, а потом скрылся. Инцидент произошел у здания посольства Словакии. Объявлен план-перехват «Сирена».

//В мире

Опаснейшего французского гангстера заметили в машине с взрывчаткой

Опаснейшего французского гангстера заметили в машине с взрывчаткой

Сбежавший из тюрьмы самый разыскиваемый преступник Франции Редуин Фейд был замечен в окрестностях Парижа. Он ехал в машине с напарником. Поймать беглеца полиция не смогла. Сыщикам удалось обнаружить лишь автомобиль, на котором передвигался Редуин Фейд.

//Общество

Поклонская ответила на обвинения Родниной и Пушкиной

Поклонская ответила на обвинения Родниной и Пушкиной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская довольно жестко ответила на претензии своих коллег по партии - телеведущей Оксаны Пушкиной и фигуристки Ирины Родниной, которые недовольны её позицией по пенсионной реформе.

//В мире

В Колумбии наркокартель объявил награду за голову собаки

В Колумбии наркокартель объявил награду за голову собаки

Немецкая овчарка по кличке Сомбра стала мишенью для крупнейших наркокартелей Колумбии. Один из кланов объявил за ее голову награду в 7000 долларов после того, как собака была показана в телевизионном эфире.

//Новости Redtram

//Общество

Секретные крылья прогресса

Секретные крылья прогресса

В 2018-м году, через 32 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС, в УФСБ по Самарской области появились сомнения в правильности выдачи Удостоверений участников ликвидации аварии целой группе пилотов. Теперь у них один путь – биться до конца. Или садиться, возможно, тоже до конца.

//Общество

ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась утвердить формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенную КПРФ для референдума. Формулировка вопроса не соответствует требованиям закона.

//Политика

Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон

Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

//Шоу-бизнес

Евгений Осин решил продать квартиру

Евгений Осин решил продать квартиру

Музыкант Евгений Осин решил продать квартиру, поскольку у него начались серьезные финансовые проблемы. Пока Евгений находился в больнице, у него закончились сбережения, а работать он пока не в состоянии.

//Общество

В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются грозы и ливневые дожди

В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются грозы и ливневые дожди

27 июля, в Подмосковье в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 27 июля местами в Московской области ожидаются гроза и ливневой дождь. МЧС советует соблюдать меры предосторожности.

//Политика

Госдеп заявил о риске санкций из-за "Северного потока - 2"

Госдеп заявил о риске санкций из-за "Северного потока - 2"

Угроза санкций нависла над фирмами, работающими над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над "Северным потоком-2", заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

//Политика

Путин назвал один из основных пунктов декларации БРИКС

Путин назвал один из основных пунктов декларации БРИКС

Глава российского государства Владимир Путин сообщил об основных пунктах Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС. Президент РФ отметил, что одним из них является неприятие экономических санкций.

//В мире

Свои действия охранник Макрона признал глупыми

Свои действия охранник Макрона признал глупыми

Во Франции разгорается скандал, в который попал телохранитель французского президента Александр Беналла. Поводом для этого стало попавшее в сеть видео. Оно было снято во время первомайской демонстрации.

//Общество

В Вологодской области парень притворялся женщиной, чтобы уклониться от армии

В Вологодской области парень притворялся женщиной, чтобы уклониться от армии

Житель Вытегорского района Вологодской области притворялся женщиной, чтобы уклониться от службы в армии. Перевоплощение выявили сотрудники Росгвардии, передаёт «Свободная Пресса».

//Шоу-бизнес

Алена Водонаева: снова - замуж

Алена Водонаева: снова - замуж

Алена Водонаева, одна из самых известных бывших участниц реалити-шоу «Дом-2», телеведущая, модель снова вышла замуж. Она еще раз обменялась кольцами со своим мужем, музыкантом Алексеем Косинусом в Лас-Вегасе.

//Шоу-бизнес

Михаил Боярский осадил ведущего программы "Доброе утро"

Михаил Боярский осадил ведущего программы "Доброе утро"

Михаил Боярский осадил ведущего в эфире программы «Доброе утро». Ведущий Сергей Бабаев задал некорректный вопрос артисту, тем самым вызвал недовольство пользователей соцсети.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: На нашу семью обрушились хакерские взломы

Дмитрий Маликов: На нашу семью обрушились хакерские взломы

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, что в аккаунты его семьи в соцсетях пытаются взломать хакеры. Уже пару дней не работает страница его дочери Стефании в Instagram.

//Шоу-бизнес

Канал ТНТ прокомментировал информацию о закрытии "Дома-2"

Канал ТНТ прокомментировал информацию о закрытии "Дома-2"

ТНТ рассчитывает, что съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2" останется на прежнем месте. У телеканала действующий договор с подрядчиком, поэтому там уверены, что договоренности в рамках контракта будут соблюдены.

//Наука

Учёные назвали причину старения женщин

Учёные назвали причину старения женщин

Учёные из Северо-Западного университета в США назвали основную причину старения представителей женского пола. По их мнению, в организме женщин после рождения детей происходят изменения на клеточном уровне.

//В мире

Украинский суд разрешил главе "Нафтогаза" не оплачивать штраф в 260 миллионов

Украинский суд разрешил главе "Нафтогаза" не оплачивать штраф в 260 миллионов

Подольский районный суд Киева отменил решение оштрафовать председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на 7 млрд грн (почти $263 млн) за нарушение таможенных правил.

//Происшествия

В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника

В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника

На северо-востоке Москвы охранник супермаркета избил 16-летнего школьника, из-за того, что тот не оплатил энергетический напиток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

//Общество

В США программа распознавания лиц признала конгрессменов преступниками

В США программа распознавания лиц признала конгрессменов преступниками

Программа распознавания лиц для полицейских агентств попала в центр скандала. Американские правозащитники протестировали ее. В ходе проверки в нее заложили фотографии американских конгрессменов. 28 парламентариев были ошибочно идентифицированы как реальные преступники.

//Общество

Самарские коммунальщики повесили "пирамиду позора" напротив балкона должника

Самарские коммунальщики повесили "пирамиду позора" напротив балкона должника

Самарские коммунальщики повесили перед балконом одного из местных жителей "пирамиду позора" как напоминание о долге за потребленную воду. Пирамида будет висеть по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг.

//В мире

Тестирование нового оружия для воюющих с ополченцами ВСУ попало на видео

Тестирование нового оружия для воюющих с ополченцами ВСУ попало на видео

На Украине успешно испытали новое оружие, предназначенное для воюющей с ополченцами Донбасса армии страны. Соответствующую информацию опубликовали в Facebook представители конструкторского бюро «Луч».

//Наука

Ученые: предпринимательские способности связаны с заражением токсоплазмозом

Ученые: предпринимательские способности связаны с заражением токсоплазмозом

Международная группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что предпринимательские способности напрямую связаны с содержанием в организме человека вируса под названием Toxoplasma gondii.

//В мире

В Кашмире погиб российский альпинист, его напарник находится в опасности

В Кашмире погиб российский альпинист, его напарник находится в опасности

В Кашмире во время спуска с горы Латок I, высота которой составляет 7145 метров, погиб альпинист из России. Напарник спортсмена сейчас находится в опасности – он заблокирован на крутом склоне.

//Политика

Минобороны Германии: "У Трампа нет чёткой стратегии в отношении РФ"

Минобороны Германии: "У Трампа нет чёткой стратегии в отношении РФ"

В ходе беседы с изданием Spiegel министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сделала предположение, что у президента Соединённых Штатов нет чёткой стратегии в отношении Москвы.

//Шоу-бизнес

Актриса сериала "Счастливы вместе" отказалась выходить замуж

Актриса сериала "Счастливы вместе" отказалась выходить замуж

Актриса сериала «Счастливы вместе», сыгравшая Дашу Букину, Наталья Бочкарёва сообщила СМИ, что не собирается выходить замуж. По её словам, штамп в паспорте не сыграет никакой роли.

//Культура

Ушел из жизни журналист Виталий Шенталинский

Ушел из жизни журналист Виталий Шенталинский

Днем в пятницу, 27 июля, стало известно о кончине известного российского журналиста и общественного деятеля Виталия Шенталинского. Согласно последней информации, мужчине на момент смерти было 78 лет.

//В мире

В Киеве начался Крестный ход в честь 1030-летия со дня Крещения Руси

В Киеве начался Крестный ход в честь 1030-летия со дня Крещения Руси

Крестный ход по случаю 1030-летия со дня Крещения Руси стартовал в центре Киева. Согласно последней информации шествие возглавляет предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

//Общество

Сборище ненастоящих офицеров: кто требует легализации ЧВК

Сборище ненастоящих офицеров: кто требует легализации ЧВК

В начале июля этого года «Общероссийское офицерское собрание» выступило с открытым заявлением, в котором потребовало от правительства легализовать частные военные компании и статус людей, которые в них служат.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры