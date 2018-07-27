В Подмосковье священник убил жену. Не хотел разводиться

Иерей Николо-Угрешского монастыря Дионисий убил свою супругу. Он вывез ее в лесополосу и нанес ей семь ножевых ранений. Тревогу подняла мать пропавшей. Последнее СМС дочери было: "Он меня куда-то везет".

Постоянные ссоры в семье довели до того, что жена священника Анна потребовала развода. Для Дионисия развод и развенчание означали крах его церковной карьере.

Полицейские задержали священнослужителя и он во всем сознался.

Как рассказал "МК" одноклассник Дениса (Дионисия), родом он с Украины, учился в школе в Краматорске. На том, чтобы он стал священником, настояли родители. Семья переехала в Москву, где парень поступил в духовную семинарию.