ФСБ пресекла деятельность поставщиков оружия из Евросоюза

ФСБ РФ совместно с органами МВД и Росгвардии пресекла деятельность межрегиональной преступной группировки, занимавшейся поставками огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию.

«ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию», - сообщила пресс-служба ФСБ.

В общей сложности у задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства (158 пистолетов и револьверов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 70 пистолетов-пулеметов, 30 автоматов, 25 пулеметов и даже 2 ПТР). Кроме того, были обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, осколочные гранаты, основные части и комплектующие к огнестрельному оружию, патроны и боеприпасы в больших количествах. Две подпольные мастерские по изготовлению и модернизации оружия и взрывных устройств в ходе операции силовиков прекратили свое существование.