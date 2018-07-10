Замдекана юрфака МГУ арестован судом

Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок ареста до 7 сентября.

Следователь на заседании суда заявил, что у Владимира Степанова-Егиянца есть возможность подделывать паспорта, если ареста не будет, он изготовит документы на любые данные и покинет российскую территорию.

Как считает следствие, Степанов-Егиянц вместе с другими гражданами, используя поддельный паспорт, вывел из числа руководителей «Автофинанса» ее бывшего генерального директора и забрал имущество компании себе. Как утверждает сам гендиректор, его вывели из состава руководства без его ведома, после чего со стоянки исчезла его машина, а из офиса пропал сейф с деньгами. Ущерб превысил 39 млн рублей.

Доктору юридических наук, и.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, помощнику проректора университета грозит до 10 лет тюрьмы.