Сотрудника сотовой компании отдали под суд из-за Виктории Бони

В суде Новокузнецка рассматривают дело о захвате номера мобильного телефона телеведущей Виктории Бони; в краже обвиняется сотрудник одной из сотовых компаний, 21-летний молодой человек.

В прошлом году студент Кузнецкого металлургического техникума заменил номер телефона ведущей, прикрепил этот номер к новой сим-карте и выдал ее знакомому. Это привело к тому, что номер Виктории Бони в Москве был заблокирован.

Виктория задала в связи с этим вопросы оператору. Ей заявили, что номер был изменен якобы по ее заявлению. В результате проверки полиция нашла злоумышленника. Молодой человек вину признал и сообщил, что сделал это по просьбе друга.

Студенту предъявили обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.