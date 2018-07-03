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Сотрудника сотовой компании отдали под суд из-за Виктории Бони
3 июля 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
В суде Новокузнецка рассматривают дело о захвате номера мобильного телефона телеведущей Виктории Бони; в краже обвиняется сотрудник одной из сотовых компаний, 21-летний молодой человек.
В прошлом году студент Кузнецкого металлургического техникума заменил номер телефона ведущей, прикрепил этот номер к новой сим-карте и выдал ее знакомому. Это привело к тому, что номер Виктории Бони в Москве был заблокирован.
Виктория задала в связи с этим вопросы оператору. Ей заявили, что номер был изменен якобы по ее заявлению. В результате проверки полиция нашла злоумышленника. Молодой человек вину признал и сообщил, что сделал это по просьбе друга.
Студенту предъявили обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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