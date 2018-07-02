На Украине убита женщина из цыганского лагеря

В украинском городе Берегово Закарпатской области была убита цыганка. Женщину в обмороке нашли 1 июля на одной из улиц города. "Скорая" забрала ее в больницу еще до приезда полиции, но спасти ее медики не смогли. СБУ разглядела "руку Москвы" в нападении на цыганский лагерь во Львове

У убитой были многочисленные раны на шее. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Украины, говорится в сообщении пресс-службы управления полиции региона. Следствие считает, что это умышленное убийство.

По заявлениям местных цыган, убийство совершили «чужие». Напомним, это не первое нападение на закарпатских цыган на Украине. Во Львове 23 июня посреди ночи было совершено нападение на цыганский лагерь. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения.