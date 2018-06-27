На Украине пенсионер из-за Савченко убил жену

В Ивано-Франковске 69-летний пенсионер поссорился с супругой из-за Надежды Савченко. Мужчина высказался, что народный депутат не вызывает у него доверия, жена начала ему возражать. Спор закончился плохо.

После того, как пенсионерка обвинила супруга в отсутствии патриотизма и плюнула ему в лицо, тот так разгневался, что задушил свою жену, сообщает "Свободная пресса". Труп пенсионер спрятал в комнате под ковром. Через какое-то время мужчина был задержан и признался в содеянном. За убийство он получил 7 лет тюрьмы.