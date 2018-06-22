Арестована замглавврача клинического центра им. Сеченова
22 июня 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пресненский районный суд столицы арестовал заместителя главного врача Клинического центра им. И. М. Сеченова, ревматолога высшей категории Елену Вороненкову. Женщину обвиняют в даче взятки.
Врач обвиняется в том, что дала крупную сумму секретарю Симоновского суда столицы за подделку судебного решения о признании ее права собственности на квартиру, сообщает РИА Новости.
Вороненковой грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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