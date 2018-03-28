В Сокольниках ограблен банк, в Москве объявлен план "Вулкан"
28 марта 2018, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и Подмосковье в среду, 28 марта, неизвестные ограбили банковский офис на Сокольнической площади. Полицейские оперативно организовали преследование автомобиля со злоумышленниками.
По данным полиции, пятеро вооруженных налетчиков в камуфляжной форме ворвались в отделение одного из банков на Сокольнической площади. РИА Новости сообщает, что грабители забрали 100 тысяч долларов и скрылись на автомобиле Hyundai.
Инцидент произошел около 18:00. По предварительным данным, в результате нападения никто из сотрудников банка не пострадал.
Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Полиция уже обнаружила брошенным автомобиль Hyundai. Ведутся дальнейшие поиски грабителей.
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