В Москве и Подмосковье в среду, 28 марта, неизвестные ограбили банковский офис на Сокольнической площади. Полицейские оперативно организовали преследование автомобиля со злоумышленниками.

По данным полиции, пятеро вооруженных налетчиков в камуфляжной форме ворвались в отделение одного из банков на Сокольнической площади. РИА Новости сообщает, что грабители забрали 100 тысяч долларов и скрылись на автомобиле Hyundai.

Инцидент произошел около 18:00. По предварительным данным, в результате нападения никто из сотрудников банка не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полиция уже обнаружила брошенным автомобиль Hyundai. Ведутся дальнейшие поиски грабителей.