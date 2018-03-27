«Аргументы недели – Крым» узнали детали приговора экс-главе Феодосии
27 марта 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Обвиняемый в коррупции бывший глава Феодосии Дмитрий Щепетков в среду, 28 марта, будет приговорен к реальному сроку лишения свободы. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил источник в силовых структурах.
По данным следствия, Щепетков и его заместитель Макар Макаров требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов за решение вопроса о продлении договора аренды. Эта взятка стала самой большой в Крыму за 2015 год.
Ранее Макаров за совершенное им преступление получил 3,5 года колонии строгого режима. Собеседник издания рассказал, что должен отправиться в данное учреждение и Щепетков. По словам источника, об условном сроке речь не идет.
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