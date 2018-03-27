«Аргументы недели – Крым» узнали детали приговора экс-главе Феодосии

Обвиняемый в коррупции бывший глава Феодосии Дмитрий Щепетков в среду, 28 марта, будет приговорен к реальному сроку лишения свободы. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил источник в силовых структурах.

По данным следствия, Щепетков и его заместитель Макар Макаров требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов за решение вопроса о продлении договора аренды. Эта взятка стала самой большой в Крыму за 2015 год.

Ранее Макаров за совершенное им преступление получил 3,5 года колонии строгого режима. Собеседник издания рассказал, что должен отправиться в данное учреждение и Щепетков. По словам источника, об условном сроке речь не идет.