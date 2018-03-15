Пять экс-полицейских арестованы за большую любовь к янтарю
15 марта 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве взяты под стражу пять бывших сотрудников столичной полиции и их соучастники, обвиняемые в том, что они украли у местного предпринимателя янтарь стоимостью 2 миллиона рублей.
В июле 2016 года группа мошенников получила сведения о наличии у руководителя одной из фирм необработанного дорогостоящего янтаря. В августе обвиняемые, угрожая бизнесмену возбуждением на него уголовного дела, забрали у мужчины янтарь-сырец стоимостью 2 млн рублей и более 700 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники полиции потребовали у коммерсанта взятку в 1 млн 500 тыс. рублей. Эту сумму они получили от напуганного предпринимателя в тот же день.
Сейчас бывшим стражам порядка и их подельникам предъявлены обвинения, все они арестованы.
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