Пять экс-полицейских арестованы за большую любовь к янтарю

В Москве взяты под стражу пять бывших сотрудников столичной полиции и их соучастники, обвиняемые в том, что они украли у местного предпринимателя янтарь стоимостью 2 миллиона рублей.

В июле 2016 года группа мошенников получила сведения о наличии у руководителя одной из фирм необработанного дорогостоящего янтаря. В августе обвиняемые, угрожая бизнесмену возбуждением на него уголовного дела, забрали у мужчины янтарь-сырец стоимостью 2 млн рублей и более 700 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники полиции потребовали у коммерсанта взятку в 1 млн 500 тыс. рублей. Эту сумму они получили от напуганного предпринимателя в тот же день.

Сейчас бывшим стражам порядка и их подельникам предъявлены обвинения, все они арестованы.